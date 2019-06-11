Рамос: хотел, чтобы Мората вновь почувствовал удовольствие от забитого мяча

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал своё решение уступить Альваро Морате право пробить второй пенальти в матче со сборной Швеции (3:0) в отборочном турнире к Евро-2020.

«Мы в восторге от итогового результата. Нам пришлось приложить серьёзные усилия, потому что соперник очень плотно закрывался. Это маленький, но важный шаг для попадания в финальную часть Евро. Я очень доволен также тем, что мы не пропустили.

Это я предложил Морате пробить пенальти, потому что нападающие играют, чтобы забивать голы, и я хотел, чтобы наш форвард вновь почувствовал удовольствие от забитого мяча. Мы работаем как коллектив, и не имеет значения, кто забивает», — цитирует испанца официальный сайт УЕФА.