Малиновский: мы должны быть довольны, что взяли шесть очков в двух играх

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над национальной командой Люксембурга (1:0).

«Мы долго готовились к матчу против Сербии. Хорошо подготовились, хорошо сыграли, много отдали сил. Через два на третий играть очень тяжело.



Сегодня не было той агрессии в отборе, того прессинга, который был в матче с Сербией. Можно сказать, сыграли немного пассивно. Самое главное – забили быстрый гол. Если бы забили второй, было бы попроще. Люксембург особо ничего не создал. Был со штрафного один момент…



Для нас был важен результат. Думаю, мы должны быть довольны, что взяли шесть очков в двух играх.



Никакой недооценки перед матчем не было. В раздевалке была та же энергия, что и перед поединком с Сербией, был хороший настрой, каждый был заряжен на борьбу. Первые 20 минут играли хорошо, потом подсели. Конечно, быстрый гол также сыграл свою роль.



Сезон был длинный. Лично я сыграл под 60 игр. Очень устал. В чемпионате было давление, ведь за золотые медали боролись. В сборной также есть большая ответственность. При таких трибунах, при такой поддержке ты не имеешь права дать слабину или где-то не добежать.



Мы закончили на хорошей точке – это самое главное. Сейчас пришло время мыслями немного отдохнуть от футбола», — сказал Малиновский.