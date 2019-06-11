Яремчук: игра забывается, а результат остаётся

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от забитого мяча в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Люксембурга.



«Это моя работа – забивать голы. В прошлых матчах у меня было много шансов, где-то не повезло, где-то не хватило мастерства. Очень приятно, что снова забил. Честно, вообще без разницы, как забиваю. Главное, что получили три очка. Игра забывается, а результат остаётся. Для турнирной таблицы очень важно, что мы получили эти очки дома. Был скользкий счёт, переживали, чтобы не пропустить, играли где-то от обороны. Этот фактор сыграл свою роль. Мы немного подсели физически. Свежей головы не хватает, как мы показывали в матче с Сербией. Благодарю фанов, хорошая атмосфера, за счёт этого и победили», — цитирует футболиста Ua.tribuna.com.



Украинские футболисты переиграли сборную Люксембурга в домашнем матче на стадионе «Арена Львов» с минимальным перевесом в один мяч.

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