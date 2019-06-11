«Локомотив» готов заплатить € 2,5 млн за защитника «Крузейро» Мурильо

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Крузейро» Мурильо, утверждает Superesportes.

По данным источника, российский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 2,5 млн. В 2017 году один из итальянских клубов предлагал за игрока € 4 млн, но получил отказ. В данный момент Мурильо находится в расположении сборной Бразилии U22, которая принимает участие в турнире в Тулоне.

22-летний Мурильо является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.

«Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.