Акционер «Челси» в «Инстаграме» поблагодарил Сарри
Акционер «Челси» Хасан Нагур в своём «инстаграме» поблагодарил главного тренера команды Маурицио Сарри.
Бизнесмен из Саудовской Аравии разместил фотографию итальянского специалиста, сопроводив её надписью «Спасибо, Сарри» и эмодзи в виде синего сердечка.
Акционер «Челси» в «Инстаграме» поблагодарил Сарри
Фото: «Инстаграм» Хасана Нагура
Ранее сообщалось, что Сарри в летнее межсезонье покинет «Челси» и возглавит туринский «Ювентус».
Итальянский специалист возглавил лондонский клуб летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон на третьем месте в английской Премьер-лиге, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1.
«Челси» не получит компенсацию за уход Сарри в «Ювентус»
- 11 июня 2019
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