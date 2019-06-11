Акционер «Челси» Хасан Нагур в своём «инстаграме» поблагодарил главного тренера команды Маурицио Сарри.



Бизнесмен из Саудовской Аравии разместил фотографию итальянского специалиста, сопроводив её надписью «Спасибо, Сарри» и эмодзи в виде синего сердечка.

Акционер «Челси» в «Инстаграме» поблагодарил Сарри Фото: «Инстаграм» Хасана Нагура

Ранее сообщалось, что Сарри в летнее межсезонье покинет «Челси» и возглавит туринский «Ювентус».



Итальянский специалист возглавил лондонский клуб летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон на третьем месте в английской Премьер-лиге, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1.