Бенитес может вновь возглавить «Челси»

Лондонский «Челси» спешит найти нового главного тренера в связи с вероятным уходом нынешнего наставника команды Маурицио Сарри в «Ювентус».



Как утверждает Tuttosport, одним из основных кандидатов на пост рулевого синих является Рафаэль Бенитес, в настоящий момент возглавляющий «Ньюкасл Юнайтед». Контракт специалиста с «сороками» истекает этим летом, и испанец уже выразил готовность выслушать предложения от других клубов.



Бенитес ранее уже возглавлял «Челси». В сезоне-2012/13 он привёл команду к победе в Лиге Европы. За свою карьеру испанец также успел поработать в таких клубах, как «Вальядолид», «Осасуна», «Тенерифе», «Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Наполи» и «Реал». «Ньюкасл» тренер возглавляет с 2016 года. Под его руководством команда заняла 13-е место в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги.

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