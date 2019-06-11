«Спартак» поспорит с «Арсеналом» и «Севильей» за сына Георге Хаджи

Московский «Спартак» выразил заинтересованность в подписании 20-летнего полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи. Об этом сообщает Digi Sport.ro.
Сумма трансфера оценивается в € 8,5 млн, при этом «Спартаку» придётся выдержать серьёзную конкуренцию — в услугах футболиста также заинтересован лондонский «Арсенал» и «Севилья». Другими претендентами на Хаджи называют «Аякс», «Галатасарай» и «Жирона».
В завершившемся сезоне Хаджи сыграл на клубном уровне 39 матчей. На счету полузащитника 14 забитых мячей и 8 результативных передач. Он является капитаном «Вииторула», собственником и главным тренером которого является его отец, один из лучших футболистов в истории Румынии, бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.
Ранее стало известно, что владелец «Стяуа» Джиджи Бекали готов переманить Хаджи в свой клуб уникальным контрактом — хавбек будет выходить в стартовом составе команды во всех играх без возможности его замены.
- 11 июня 2019
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