«Спартак» поспорит с «Арсеналом» и «Севильей» за сына Георге Хаджи

Московский «Спартак» выразил заинтересованность в подписании 20-летнего полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи. Об этом сообщает Digi Sport.ro.



Сумма трансфера оценивается в € 8,5 млн, при этом «Спартаку» придётся выдержать серьёзную конкуренцию — в услугах футболиста также заинтересован лондонский «Арсенал» и «Севилья». Другими претендентами на Хаджи называют «Аякс», «Галатасарай» и «Жирона».



В завершившемся сезоне Хаджи сыграл на клубном уровне 39 матчей. На счету полузащитника 14 забитых мячей и 8 результативных передач. Он является капитаном «Вииторула», собственником и главным тренером которого является его отец, один из лучших футболистов в истории Румынии, бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.



Ранее стало известно, что владелец «Стяуа» Джиджи Бекали готов переманить Хаджи в свой клуб уникальным контрактом — хавбек будет выходить в стартовом составе команды во всех играх без возможности его замены.

Сыну Хаджи предложили уникальный контракт — все матчи в основе, никаких замен