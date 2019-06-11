«Ростов» приобрёл хавбека «Балтики» Саплинова
«Ростов» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Саплинова из «Балтики».
С 21-летним футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.
Саплинов начинал карьеру в «Энергомаше», после чего успел поиграть за «Салют» и «Сокол». В зимнее трансферное окно Александр перешёл в «Балтику». В составе команды из Калининграда защитник принял участие в 13 матчах Футбольного национального первенства, в которых записал на свой счёт 6 голов, а также получил 4 жёлтые карточки.
«Балтика» по итогам минувшего сезона заняла 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 42 очка в 38 турах. В свою очередь «Ростов» финишировал девятым в Российской Премьер-Лиге с показателем в 41 очко после 30 матчей.
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