Италия — Босния и Герцеговина: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 21:45

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года встретятся сборные Италии и Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обслуживать встречу будет испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом. Помогать ему будут Хавьер Агилар Родригес и Теодоро Собрино Маган. В роли резервного арбитра выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
Сборная Италии набрала 9 очков и занимает пеовое место в турнирной таблице группы J. Национальная команда Боснии и Герцеговины (4) — на четвёртом месте. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
- 11 июня 2019
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