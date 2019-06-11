Погба рассказал, как столкнулся с расизмом, играя за «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, ранее выступавший в составе «Ювентуса», рассказал, как столкнулся с расизмом, играя за туринский клуб.



«Я испытал это, очень грустно видеть подобное на футбольном поле. Фанаты, которые это делают, могут иметь темнокожих в своих рядах, поэтому делать что-то подобное действительно низко. Точно не знаю, они расисты или просто невежественные. Я много чего слышу, но не реагирую, а просто улыбаюсь.



У меня была история. Однажды у нас была игра с „Фиорентиной“, и я вышел играть со скамейки. Некоторые люди начали имитировать звук обезьяны. Я подумал, почему они делают это. Поэтому я просто отдал им свою футболку. Они были счастливы и аплодировали мне в конце игры. Моя реакция? Я просто молюсь за таких людей и помогаю им понять, что мы просто наслаждаемся спортом и играем в футбол», — приводит слова Погба The Times.