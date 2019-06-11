Ди Мария — о Месси: я люблю играть с Гномом
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о партнёре по сборной Аргентины — нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Я люблю играть с Гномом. Мне нравится наблюдать за ним на тренировках. Смотреть на вещи, которые он делает. Это что-то уникальное, невозможно объяснить.
У меня была возможность перейти в «Барселону», но этого не произошло. Правда в том, что если бы я перешёл, то ради того, чтобы видеть его каждый день. Каждый раз, когда Месси получает мяч, я становлюсь зрителем», — приводит слова Ди Марии Ole.
Напомним, Ди Мария и Месси вызваны в сборную Аргентины для участие в Кубке Америки — 2019, который будет разыгрываться в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентина сыграет в группе В с командами Колумбии, Парагвая и Катара.
Ди Мария: с Неймаром в «ПСЖ» мы очень много говорим о Месси
- 11 июня 2019
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