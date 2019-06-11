«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева

Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Оба футболиста подписали с «автозаводцами» годичные контракты. Условия трансферов не разглашаются. 32-летний Рязанцев и 36-летний Лебеденко являются воспитанниками «Торпедо».
Состав клуба пополнил также 34-летний защитник Михаил Багаев, который перешёл в «Торпедо» в статусе свободного агента.
Московское «Торпедо» в сезоне-2018/19 заняло первое место в турнирной таблице Второй лиги в зоне «Центр» и завоевало путёвку в Футбольную Национальную Лигу.
Несколько дней назад пост главного тренера москвичей покинул Игорь Колыванов. Новым наставником «Торпедо» стал бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич.
- 11 июня 2019
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