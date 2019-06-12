Черчесов: Чалов сидел на скамейке в матче с Кипром и делал это заслуженно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0) объяснил, почему не стал выпускать на поле нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
«Чалов сидел на скамейке запасных, причем, делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.
Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Ещё раз, все данные у нас есть. Вот Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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