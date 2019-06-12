Голкипер «Урал-Приволжья» забил со своей половины поля на турнире «Переправа»

Во вторник, 11 июня, в Саранске стартовал турнир молодёжных сборных команд «Переправа», организованный Профессиональной футбольной лигой при поддержке Российского футбольного союза.
В матче открытия турнира встретились сборные групп «Запад» и «Центр». Единственный гол в игре был забит на 49-й минуте — автоголом отметился полузащитник «Запада» Сергей Михайлов.
Во втором матче первого игрового дня сборная группы «Урал-Приволжье» обыграла сборную России — U-20 со счётом 3:2. Дубль в этой встрече оформил нападающий Дмитрий Каменщиков, а победный гол в активе голкипера Алексея Чернова.
Прямые трансляции всех матчей и информацию о турнире смотрите в специальном разделе на официальном сайте ПФЛ.
Кубок ПФЛ «Переправа» — 2019
«Запад» — «Центр» — 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 Михайлов (49, автогол).
Предупреждения: Нестеров (7), Евдокимов (25), Киреев (57), Меркотан (67).
«Урал-Приволжье» — Россия — U20 — 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 Каменщиков (13); 2:0 Каменщиков (38); 3:0 Чернов (76); 3:1 Махатадзе (87, пенальти); 3:2 Долгов (90).
Предупреждения: Нестеров (7), Евдокимов (25), Киреев (57), Меркотан (67).
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