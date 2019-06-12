Товен: сбылась моя мечта — забить первый гол за сборную Франции

Полузащитник сборной Франции Флорьян Товен прокомментировал победу в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Андорры. Встреча состоялась на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В этом матче хавбек отметился дебютным голом за сборную Франции, поразив ворота соперника ударом ножницами через себя.
«Это отличный вечер для всей сборной Франции и для меня лично. Сбылась моя мечта — забить свой первый гол за национальную команду. Об этом я всегда мечтал. Теперь планирую хорошо провести время в отпуске», — приводит слова Товена M6.
После этого матча в таблице группы H установилась следующая ситуация: Франция занимает 1-е место с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.
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