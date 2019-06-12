Де Брёйне: Бельгия попытается заранее забронировать путёвку на Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 с национальной командой Шотландии. Встреча состоялась на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Это был немного похожий матч на встречу с Казахстаном. Знали, что будет сложно сломать их. У нас хватило терпения, и в итоге мы показали хорошую игру и заслужили победу. Я пропускал до этого игры из-за травмы, рад внести свой вклад, так что очень доволен. Мы знали, что нам нужно делать. Хорошо иметь в активе 12 очков. Мы вернёмся в сентябре и попытаемся заранее забронировать путёвку на Евро-2020», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба УЕФА.

Сборная Бельгии набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Шотландии (6) — на 4-м месте. В следующем туре национальная команда Бельгии сыграет с Сан-Марино, а Шотландия проведёт матч со сборной России.