Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Шотландию в матче отбора Евро-2020
В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Бельгии принимала национальную команду Шотландии. Встреча состоялась на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В компенсированное время первого тайма счёт в мачте открыл нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. На 57-й минуте Лукаку оформил дубль в этой встрече. На 92-й минуте полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне довёл счёт до разгромного.
Сборная Бельгии набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Шотландии (6) — на 4-м месте. В следующем туре национальная команда Бельгии сыграет с Сан-Марино, а Шотландия проведёт матч со сборной России.
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