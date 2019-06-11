Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Шотландию в матче отбора Евро-2020

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Бельгии принимала национальную команду Шотландии. Встреча состоялась на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



В компенсированное время первого тайма счёт в мачте открыл нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. На 57-й минуте Лукаку оформил дубль в этой встрече. На 92-й минуте полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне довёл счёт до разгромного.

Сборная Бельгии набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Шотландии (6) — на 4-м месте. В следующем туре национальная команда Бельгии сыграет с Сан-Марино, а Шотландия проведёт матч со сборной России.