Нойер побил рекорд Майера по количеству сухих матчей за сборную Германии

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии разгромила команду Эстонии со счётом 8:0. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Опель-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.

Ворота сборной Германии в этой встрече защищал голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который вышел на первое место в истории сборной Германии по количеству сухих встреч. На счету 33-летнего вратаря 37 сухих матчей в 88 матчах за сборную. Он превзошел предыдущее достижение, установленное Зеппом Майером в 1979 году (36).

Германия, набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Эстония (0) — на последнем, 5-м месте.