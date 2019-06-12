Нойер побил рекорд Майера по количеству сухих матчей за сборную Германии
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии разгромила команду Эстонии со счётом 8:0. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Опель-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.
Ворота сборной Германии в этой встрече защищал голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который вышел на первое место в истории сборной Германии по количеству сухих встреч. На счету 33-летнего вратаря 37 сухих матчей в 88 матчах за сборную. Он превзошел предыдущее достижение, установленное Зеппом Майером в 1979 году (36).
Германия, набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Эстония (0) — на последнем, 5-м месте.
Германия разгромила Эстонию со счётом 8:0 в отборе Евро-2020
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