Джеко: ничья была бы справедливым результатом матча с Италией

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Обидный результат, потому что мы, безусловно, заслуживали большего, ничья была бы справедливым результатом. Италия действительно играла лучше и была в хорошей форме после перерыва, но мы могли наказать их вторым голом на контратаке. Вместо этого пропустили два красивых гола, которые слишком просты для такой команды, как наша. Мы должны были снимать все вопросы раньше», — приводит слова Джеко Rai Sport.

После этого матча в таблице группы J установилась следующая ситуация: Италия занимает 1-е место с 12 очками в активе, Финляндия — на 2-м месте, Армения — 3-я, Греция — 4-я, Босния и Герцеговина — на 5-м месте, а Лихтенштейн занимает последнее, 6-е место.