Полузащитник сборной Кипра: думаю, что счёт матча с Россией закономерен

Полузащитник сборной Кипра Ренату Маргаса прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России (0:1).

«Очень сложный матч, потому что Россия — очень крепкая команда с квалифицированными футболистами, тем более играя на своём поле. Мы старались показать хорошую игру, но моментов у чужих ворот практически не было. Думаю, что счёт закономерен.

Не очень правильно сравнивать одну команду с другой. Но, если бы сегодня Шотландия играла с Россией, то, думаю, россияне имели большие шансы на победу.

Стадион потрясающий. Более сорока тысяч болельщиков создавали прекрасную атмосферу. Это оказывало игрокам сборной России дополнительную помощь», — приводит слова Маргасы пресс-служба РФС.

Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.