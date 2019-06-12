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Видео: все голевые пасы Александер-Арнольда и Робертсона в АПЛ сезона-2018/19

Видео: все голевые пасы Александер-Арнольда и Робертсона в АПЛ сезона-2018/19
Футбол / Англия 0

Вашему вниманию видеоролик с подборкой всех результативных передач крайних защитников «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда и Эндрю Робертсона в английской Премьер-лиге сезона-2018/19.

На счету 25-летнего Эндрю Робертсона 36 матчей в завершившемся сезоне АПЛ, в которых он отметился 11 голевыми передачами. 20-летний Александер-Арнольд провёл 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и 12 раз ассистировал партнёрам.

В этом плане примечательным стал матч «Ливерпуль» — «Уотфорд» в 28-м туре АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа победили со счётом 5:0, а все результативные передачи отдали крайние защитники (2 — Робертсон, 3 — Александер-Арнольд). Дублем в том матче отметился центральный защитник Вирджил ван Дейк.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ливерпуля».

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
5 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Мане – 9, 2:0 – Мане – 20, 3:0 – Ориги – 66, 4:0 – ван Дейк – 79, 5:0 – ван Дейк – 82
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