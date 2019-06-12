Видео: все голевые пасы Александер-Арнольда и Робертсона в АПЛ сезона-2018/19

Вашему вниманию видеоролик с подборкой всех результативных передач крайних защитников «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда и Эндрю Робертсона в английской Премьер-лиге сезона-2018/19.
На счету 25-летнего Эндрю Робертсона 36 матчей в завершившемся сезоне АПЛ, в которых он отметился 11 голевыми передачами. 20-летний Александер-Арнольд провёл 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и 12 раз ассистировал партнёрам.
В этом плане примечательным стал матч «Ливерпуль» — «Уотфорд» в 28-м туре АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа победили со счётом 5:0, а все результативные передачи отдали крайние защитники (2 — Робертсон, 3 — Александер-Арнольд). Дублем в том матче отметился центральный защитник Вирджил ван Дейк.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ливерпуля».
- 12 июня 2019
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