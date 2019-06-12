Агент: переход Карлиньоса в «Динамо» — это вопрос одной недели

Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал о переговорах с московским «Динамо» относительно трансфера игрока.



«Мы находимся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили интерес «Динамо». Знаю, что московские скауты несколько раз приезжали на матчи «Лугано».



Сейчас Карлиньос в отпуске, но занимается по два раза в день. Бегает по 4 километра на пляже и работает в зале. Он хочет приехать готовым. Думаю, что трансфер в «Динамо» – это вопрос одной недели», — сказал Аффонсу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Карлиньос выступает за «Лугано» с 2017 года. В минувшем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 31 матче чемпионата Швейцарии, в которых отметился 13 голами.

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