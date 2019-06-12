Йович: сейчас я самый счастливый парень в мире

Новичок мадридского «Реала» нападающий Лука Йович высказался о своём переходе в «Королевский клуб» из «Айнтрахта» в ходе презентации на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу».



«Прямо сейчас я самый счастливый парень в мире, ведь я подписал контракт с самым большим клубом на планете. Это было непростое решение, но я уверен, что не ошибся. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Реалу» завоевать больше трофеев. Спасибо всем», — приводит слова Йовича пресс-служба «Реала».



О переходе Йовича из «Айнтрахта» стало известно 4 июня. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.



В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.

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