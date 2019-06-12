Экс-тренер «Саутгемптона» осуждён на 24 года тюрьмы за насилие над подростками

Бывшего тренера молодёжных команд «Саутгемптона» и «Питерборо Юнайтед» Боба Хиггинса приговорили к тюремному заключению сроком на 24 года и 3 месяца за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, сообщает BBC.
По информации источника, жертвами Хиггинса стали 24 подростка, большинство из которых занимались в академиях «Саутгемптона» и «Питерборо Юнайтед». Бывший тренер совершал в отношении подростков сексуальные действия, в том числе трогал их и прижимал к себе. В мае 66-летний Хиггинс был признан виновным по 45 фактам обвинения в непристойном поведении в период с 1971 по 1996 год. В прошлом году он был осуждён по другом обвинению.
Жертвы Хиггинса на суде рассказывали о проблемах и мыслях о суициде, которые возникали у них на почве перенесённого. В показаниях жертв также отмечается, что тренер домогался до них во время массажа после тренировок, а также в своей машине.
- 12 июня 2019
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