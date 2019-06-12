Л. Адриано — своей девушке: с Днём всех влюблённых, люблю тебя, киса
Форвард «Спартака» Луис Адриано посвятил пост в «Инстаграме» своей девушке Екатерине Дорожко.
«К счастью, моя любимая — моя лучшая подруга. Счастливого Дня всех влюблённых, пусть наши отношения всегда будут такими, наполненные счастьем. Люблю тебя, киса», — написал Адриано.
Фото доступно в "инстаграме" Луиса Адриано.
В настоящее время пара находится в Бразилии.
Напомним, от первого брака у Адриано есть трое детей — шестилетняя дочь Алисия и двухлетние сыновья-близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано.
В «Спартак» Адриано перешёл в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. Всего в составе красно-белых 32-летний нападающий провёл 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.
Луис Адриано подарил своей девушке-россиянке автомобиль Porsche
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