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В авиакомпании подтвердили конфликт и последующее задержание Лунёва

В авиакомпании подтвердили конфликт и последующее задержание Лунёва
Футбол / РПЛ 0

В авиакомпании, у стойки которой произошёл инцидент с участием голкипера сборной России и «Зенита» Андрея Лунёва, подтвердили произошедший конфликт, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Инцидент произошёл, когда вратарь хотел вылететь в Санкт-Петербург. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. После проведения данных процедур голкипера отпустили.

В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

Напомним, вчера, 11 июня, сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0). Сам Лунёв и «Зенит» пока не комментируют данную ситуацию.

Лунёв задержан в аэропорту, в его крови нашли 0,77 промилле алкоголя
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