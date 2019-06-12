Гвардиола: Азар — один из лучших игроков из тех, кого я видел. Отличный трансфер
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер вингера «Челси» Эдена Азара в «Реал».
«Реал» хорошо укрепляется. Последний трансфер клуба очень хорош. Азар — впечатляющий игрок, один из лучших из тех, кого я видел. Испанский футбол получил футболиста, который будет дарить радость», — приводит слова Гвардиолы Marca.
Трансфер Азара обошёлся «Реалу» в € 100 млн. Презентация бельгийца в качестве игрока «Королевского клуба» состоится завтра, 13 июня, на «Сантьяго Бернабеу». Всего в составе «Челси» вингер провёл 352 матча. На счету футболиста 110 забитых мячей и 92 результативные передачи. Ранее Азар выступал также за «Лилль». В составе сборной Бельгии игрок провёл 102 матча и забил 30 мячей.
«Реал» надеется, что Азар соберёт на стадионе больше людей, чем Роналду в 2009-м
- 12 июня 2019
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