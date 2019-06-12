Источник: наставник «Бенфики» планирует сделать Злобина вторым вратарём команды

В следующем сезоне российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин может стать вторым вратарём команды, утверждает A Bola.

По информации источника, главный тренер «орлов» Бруну Лажи верит в потенциал 22-летнего футболиста. В январе этого года он уже перевёл россиянина в первую команду. Теперь же из-за сорвавшегося трансфера Яспера Силлессена из «Барселоны» наставник лиссабонской команды может сделать ставку на Злобина, чтобы тот составил конкуренцию основному вратарю Одиссеасу Влаходимосу.

Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. За первую команду «Бенфики» вратарь пока не сыграл ни одной игры. За дубль лиссабонцев игрок провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.