Источник: наставник «Бенфики» планирует сделать Злобина вторым вратарём команды

В следующем сезоне российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин может стать вторым вратарём команды, утверждает A Bola.
По информации источника, главный тренер «орлов» Бруну Лажи верит в потенциал 22-летнего футболиста. В январе этого года он уже перевёл россиянина в первую команду. Теперь же из-за сорвавшегося трансфера Яспера Силлессена из «Барселоны» наставник лиссабонской команды может сделать ставку на Злобина, чтобы тот составил конкуренцию основному вратарю Одиссеасу Влаходимосу.
Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. За первую команду «Бенфики» вратарь пока не сыграл ни одной игры. За дубль лиссабонцев игрок провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.
- 12 июня 2019
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