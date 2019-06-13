Кержаков: Аргентина — очень серьёзная сборная, нам будет тяжело в финале

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александр Кержаков прокомментировал победу над Россией-2 (1:1, по пенальти — 5:3) в полуфинале «Мемориала Валентина Гранаткина», а также поделился ожиданиями от финального матча с Аргентиной.
«В отличие от всех предыдущих матчей, сегодня игра мне более-менее понравилась. Мы владели преимуществом, имели достаточно много моментов, чтобы победить в основное время. Где-то удача отвернулась от нас, где-то подвело мастерство. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу, за настрой, с которым мы сегодня играли. Футболистам я сказал, что только с таким отношением к делу достигается результат.
Аргентина? Я видел их матч с Россией-2, плюс сегодня был на игре с Турцией. Сборная Аргентины — очень серьёзная сборная, нам будет тяжело в финале. Это очень хорошо, мы проверим свои силы с сильным соперником. Не придаю значения тому, что там играют футболисты 2002 года рождения, думаю, в таком возрасте год разницы не играет никакой роли. Думаю, нас ждёт яркий финал», — приводит слова Кержакова пресс-служба РФС.
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