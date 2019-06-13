Менди: Зидан — великолепный тренер, он поможет мне прогрессировать
Бывший защитник французского «Лиона» Ферлан Менди прокомментировал переход в испанский «Реал». Он отметил, что наставник королевского клуба Зинедин Зидан поможет ему прогрессировать.
«Счастлив подписать контракт с самым большим клубом в мире и присоединиться к великолепному тренеру, который поможет мне прогрессировать. Хотел бы поблагодарить президента «Лиона», персонал, болельщиков и товарищей по команде за эти два года. Желаю вам всего наилучшего. Также хочу отметить свою семью, тренеров и всех, кто помогал мне», — написал Менди в твиттере.
В составе «Лиона» Менди провёл 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач. В «Лион» футболист перешёл летом 2017 года из «Гавра» за € 5 млн.
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