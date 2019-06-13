«Нант» планирует арендовать у «Спартака» Ханни
Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни может перейти во французский «Нант» на правах аренды, сообщает издание Ouest France.
«Нант» рассматривает вариант с арендой 28-летнего алжирского хавбека без права выкупа. Также «канарейки» претендуют на полузащитника бельгийского «Андерлехта» Адриена Требеля.
Ханни выступал за французский клуб в 2009-2011 годах, однако за основную команду провёл всего четыре матча.
31 января 2018 года Ханни подписал контракт с московским «Спартаком» на 3,5 года. 15 февраля в матче Лиги Европы с «Атлетиком» дебютировал за новый клуб. В сезоне-2018/19 алжирский футболист провёл в российской Премьер-Лиге 18 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.
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