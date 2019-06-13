Мамаев: хочется к детям — их надо воспитывать

Российский футболист Павел Мамаев, обращаясь к суду во время рассмотрения жалобы на его приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, заявил, что гораздо больше пользы принесёт на свободе, нежели за решёткой.



«Если честно, радость на душе, что процесс этот заканчивается. Все устали от этого всего. Не хочется ничего просить — устали. Нужна какая-то логика во всех действиях. Да, мы совершили преступление, но восемь месяцев в СИЗО — это более чем достаточно. Любой человек скажет, что здесь нет 213-й статьи. Не представляете себе, сколько нам писем в СИЗО пришло от абсолютно нейтральных юристов и адвокатов, которые говорят, что всему есть предел.



Мы сами в этом виноваты. Каждый осознал свою ошибку, каждый сделал определённый вывод. Как бы странно это ни звучало, но это был сложный жизненный этап. Что касается поездки в лагерь, то мы, конечно, поедем, если вы примете такое решение, но гораздо больше пользы мы принесём на свободе: поможем детям, людям с заболеваниями. Это всё есть в материалах дела. Но почему-то обычная мужская драка всё это перечеркнула. Это не оправдание — повторюсь.



Хотел бы поблагодарить всех людей, которые на протяжении всего этого времени нас поддерживали. Тех людей, которые провели 20 с чем-то заседаний. Это приятно. Но хочется домой, ваша честь.



Сегодня жена с детьми пришла, но им сюда нельзя. К ним хочется — их надо воспитывать. Ошибки, которые мы совершили, и им будут уроком. Ваша честь, как решите, но честно, очень хочется домой», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

А. Кокорин: дайте шанс показать, что мы не преступники