Юрист рассказал, как может действовать защита Кокорина и Мамаева после апелляции

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский рассказал, что будет с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и форвардом «Зенита» Александром Кокориным после апелляции.

«Следующая инстанция после апелляции — кассация, адвокаты будут обращаться в президиум Городского суда. Также важно отметить, что после апелляции приговор сразу вступает в законную силу — отстрочить приговор не получится.

В кассации идут жалобы на процессуальные действия. Там двухступенчатая система обращения — сначала жалоба в президиум суда (в данном случае Московского городского), её рассматривает судья. Если доводы адвокатов кажутся судье убедительными, то суд запрашивает дело из суда первой инстанции и изучает его дополнительно. Потом он может посчитать доводы защиты обоснованными и возбудить кассационное производство — дело передаётся на рассмотрение президиума суда. Президиум собирается и пересматривает дело. Обычно бывает так: если кассационное производство возбуждается, то в абсолютном большинстве случаев президиум соглашается с судьёй. Но в 95% судья даже не запросит дело — вероятность отказа велика.

Без кассации пойти в Верховный суд нельзя, а вот в ЕСПЧ можно — есть шесть месяцев с момента апелляции. ЕСПЧ считает, что всё, что выше апелляции, недостаточно эффективные средства. На самом деле чем выше ты залез, тем больше вероятности пересмотра приговора. Но если говорить конкретно про дело Кокорина и Мамаева, то пока они дойдут до кассации, все сроки уже истекут», — сказал Аграновский в интервью «Чемпионату».