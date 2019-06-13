Юрист: Кокорин и Мамаев могут обратиться за помилованием к президенту

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский рассказал, есть ли шанс у форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева получить условно-досрочное освобождение или помилование президента.

«Условно-досрочное освобождение может быть предоставлено, даже если человек не прибыл в колонию. В данном случае это возможно, но насколько это вероятно, не знаю. Зависит от характеристик футболистов из СИЗО, выполнены ли другие условия – например возмещение ущерба потерпевшим. Важно также, чтобы не против УДО были потерпевшие. Но это будет после апелляции – приговор должен вступить в законную силу. Они могут и за помилованием обратиться к президенту – при этом признавать вину им даже не нужно. Но в данном случае они вряд ли успеют это сделать», — сказал Аграновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.