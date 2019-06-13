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Стукалова: Кокорин чувствует себя так же, как и раньше, помощи ему не оказывают

Стукалова: Кокорин чувствует себя так же, как и раньше, помощи ему не оказывают
Футбол / РПЛ 0

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказала о состоянии здоровья футболиста.

«Даже с тем, что у Кокорина больное колено, гуманность суда не проявилась. Он чувствует себя так же, как и раньше, ему же помощи не оказывают», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара», а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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