Стукалова: необъективность журналистов в освещении дела повлияла на решение суда

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, высказала мнение, что на решение суда по делу, по которому проходят её клиенты, повлияло необъективное освещение случившегося журналистами.

«Необъективность журналистов в освещении дела повлияла на решение суда. По три раза в день по всем федеральным каналам крутили одни и те же обрезанные кадры с подоплёкой, что зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку, абсолютно беспричинно пристать к человеку и избить его. Всё это было в ожесточённой форме, а на поверку — лёгкие телесные, один сломанный нос и больше ничего. Я уже молчу, что Протасовицкий просто ни за что сидит. Есть же экспертизы, если бы действительно били ногами, на теле что-то было бы, но нигде ни синяка. Если бы не был создан такой негативный ажиотаж вокруг них в течение трёх месяцев… Кому ещё уделялось столько внимания, сколько уделялось этому делу? Такие репортажи ориентируют мнение общества. Если бы давали другую оценку случившемуся, если бы это было реже, если бы попытались в этом разобраться, наверное, всё было бы по-другому. Ребята ничего другого не ждали и абсолютно нормально восприняли решение суда», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.