Адвокат: Кокорин и Мамаев не имеют права на условно-досрочное освобождение

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, почему его клиенту и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву не стоит рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

«Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждённый должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления, поскольку содержание в СИЗО не отвечает целям и задачам перевоспитания преступников. Написать заявление любой может, но оно априори не будет удовлетворено», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Сегодня, 13 июня, суд отклонил апелляцию по делу, фигурантами которого проходят Кокорин и Мамаев. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.