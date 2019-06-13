Дзюба против Чалова. Финал баттла за звание лучшего футболиста сезона РПЛ
На странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» началась финальная часть баттла, в ходе которой пользователи определят лучшего игрока Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19.
Сейчас проходит финальное голосование, участниками которого стали форвард «Зенита» Артём Дзюба и нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Дзюба в сезоне-2018/19 помог «Зениту» стать чемпионом России. 30-летний игрок забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 27 матчах.
ЦСКА Чалова финишировал на четвёртом месте в таблице Премьер-Лиги. 21-летний футболист выиграл гонку бомбардиров турнира, забив 15 мячей в 30 встречах. В активе Фёдора также 7 голевых передач.
Принять участие в голосовании можно на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».
У Мбаппе – 100 голов в карьере. А сколько забивали в его возрасте наши форварды?
Цифры, которые вас либо расстроят, либо повеселят.
- 13 июня 2019
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