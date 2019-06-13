«Ростов» объявил о возобновлении сотрудничества с adidas

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки adidas.

«Европейский производитель спортивной одежды возобновил сотрудничество с клубом. В сезоне-2019/20 техническим партнёром жёлто-синих будет известный европейский бренд. „Ростов“ ранее сотрудничал с adidas — в сезонах 2016/17 и 2017/18», — говорится в заявлении «Ростова».

Отметим, что в завершившемся сезоне жёлто-синие выступали в экипировке испанского бренда Joma.

Сезон-2018/19 «Ростов» завершил на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 играх команда Валерия Карпина набрала 41 очко, выиграв 10 матчей при 11 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25–23.