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Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия — на пятое

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия — на пятое
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 14 июня, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Португалии и Хорватии. Португалия, поднялась на две позиции за счёт победы в плей-офф Лиги Наций УЕФА — в финале они обыграли Нидерланды, которые располагаются на 14-й строчке рейтинга.

Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:

1 (1). Бельгия (1746 очков)
2 (2). Франция (1734)
3 (3). Бразилия (1681)
4 (4). Англия (1652)
5 (7). Португалия (1631)
6 (5). Хорватия (1625)
7 (9). Испания (1617)
8 (6). Уругвай (1615)
9 (8). Швейцария (1605)
10. Дания (1605).

43 (46). Россия (1436).

С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

Напомним, в начале июня сборная России провела две встречи в квалификации Евро-2020, в которых обыграла Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

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