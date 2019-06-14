Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия — на пятое

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 14 июня, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Португалии и Хорватии. Португалия, поднялась на две позиции за счёт победы в плей-офф Лиги Наций УЕФА — в финале они обыграли Нидерланды, которые располагаются на 14-й строчке рейтинга.
Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:
1 (1). Бельгия (1746 очков)
2 (2). Франция (1734)
3 (3). Бразилия (1681)
4 (4). Англия (1652)
5 (7). Португалия (1631)
6 (5). Хорватия (1625)
7 (9). Испания (1617)
8 (6). Уругвай (1615)
9 (8). Швейцария (1605)
10. Дания (1605).
…
43 (46). Россия (1436).
С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».
Напомним, в начале июня сборная России провела две встречи в квалификации Евро-2020, в которых обыграла Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).
- 14 июня 2019
-
12:04
-
11:49
-
11:45
-
11:26
-
11:17
-
11:09
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:19
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:07
-
08:54
-
06:04
-
05:40
-
04:46
-
04:07
-
03:37
-
02:33
-
01:48
-
01:30
-
00:59
-
00:54
-
00:40
-
00:28
-
00:16
- 13 июня 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:30
-
23:20
-
23:06