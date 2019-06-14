Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»

Миодраг Божович останется главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов», сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Шикунов покинул должность спортивного директора, исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Божович останется тренером как один из опытных руководителей», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее губернатор Азаров сообщил, что Александр Шикунов уволен с поста директора по развитию «Крыльев Советов».

В сезоне-2018/19 в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» заняли 13-е место. Клуб смог сохранить место в элитном дивизионе благодаря общей победе в стыковых матчах с ФК «Нижний Новгород» (3:1, 0:1).