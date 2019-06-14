«Реал» объявил о трансфере «японского Месси», которого воспитала «Барселона»

Японский полузащитник «ФК Токио» Такефуса Кубо продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных». Интересно, что Кубо является воспитанником «Барселоны» — в структуре каталонского клуба он провёл четыре года (2011-2015).



О деталях соглашения с испанским грандом не сообщается, однако в прессе говорят о сумме трансфера в € 2 млн.



В минувшем сезоне 18-летний хавбек провёл за японский клуб 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. 9 июня Кубо дебютировал в составе сборной Японии — на 67-й минуте матча с Сальвадором (2:0) он заменил форварда ФК «Зальцбург» Такуми Минамино.

Кубо стал шестым новичком «Реала» в текущее трансферное окно — ранее клуб объявил о подписании контрактов с Родриго, Эдером Милитао, Лукой Йовичем, Эденом Азаром и Ферланом Менди.