«Реал» объявил о трансфере «японского Месси», которого воспитала «Барселона»

Японский полузащитник «ФК Токио» Такефуса Кубо продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных». Интересно, что Кубо является воспитанником «Барселоны» — в структуре каталонского клуба он провёл четыре года (2011-2015).
О деталях соглашения с испанским грандом не сообщается, однако в прессе говорят о сумме трансфера в € 2 млн.
В минувшем сезоне 18-летний хавбек провёл за японский клуб 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. 9 июня Кубо дебютировал в составе сборной Японии — на 67-й минуте матча с Сальвадором (2:0) он заменил форварда ФК «Зальцбург» Такуми Минамино.
Кубо стал шестым новичком «Реала» в текущее трансферное окно — ранее клуб объявил о подписании контрактов с Родриго, Эдером Милитао, Лукой Йовичем, Эденом Азаром и Ферланом Менди.
- 14 июня 2019
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