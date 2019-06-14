Сарри ждёт, пока «Челси» договорится с Лэмпардом

Руководство «Челси» согласовало с «Ювентусом» детали ухода главного тренера Маурцио Сарри, но 60-летний специалист не возглавит действующих чемпионов Италии, пока лондонцы не найдут ему замену, сообщает Sky Sport Italia.

Ожидается, что новым наставником «Челси» станет главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард. Клуб из английского Чемпионшипа уже готовится к переговорам с лондонцами, но пока не получал от них никаких предложений.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Вместе с командой из Лондона полузащитник три раза стал чемпионом английской Премьер-лиги, выиграл четыре Кубка Англии, два Кубка лиги и два Суперкубка страны, а также завоевал один титул Лиги чемпионов и один титул Лиги Европы.