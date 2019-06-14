«ПСЖ» объявил об уходе А. Энрике с поста спортивного директора клуба

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об уходе Антеро Энрике с поста спортивного директора клуба.



Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон. Португальский специалист занимал пост спортивного директора парижского клуба со 2 июня 2017 года.



«Клуб благодарит Антеро Энрике за профессионализм и преданность делу в течение последних двух лет, а также желает всего наилучшего в его будущих проектах», — говорится в заявлении «ПСЖ».



«Пари Сен-Жермен» набрал 91 очко и финишировал на первом месте в турнирной таблице французской Лиги 1 по итогам сезона-2018/19. Ранее французский клуб объявил о переходе 19-летнего нападающего Муссы Диаби в леверкузенский «Байер».

19-летний форвард «ПСЖ» Диаби перешёл в «Байер»