19-летний форвард «ПСЖ» Диаби перешёл в «Байер»

Нападающий «ПСЖ» Мусса Диаби перешёл в «Байер», сообщается на официальном сайте леверкузенского клуба. Контракт 19-летнего французского форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«С нетерпением жду возможности выйти на поле и помочь отличному немецкому клубу. Надеюсь, что смогу стать лучше и усовершенствую свою игру. Переезд за границу в одну из самых сбалансированных лиг Европы — это очень интересно», — отметил Диаби.

Диаби выступал в составе основной команды «Пари Сен-Жермен» с 2018 года. В минувшем сезоне французский нападающий принял участие в 25 матчах Лиги 1, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Также Диаби играет за юношескую национальную команду Франции с 2017 года.