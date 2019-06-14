«ПСЖ» объявил о назначении Леонардо на пост спортивного директора
«ПСЖ» на официальном сайте объявил о возвращении в клуб Леонардо, который вновь будет работать на посту спортивного директора. Ранее 49-летний специалист занимал эту должность с 2011 по 2013 год.
В сезоне-2018/19 Леонардо работал спортивным директором в «Милане». В конце мая стало известно, что бразилец ушёл в отставку по собственному желанию.
В «ПСЖ» Леонардо сменил Антеро Энрике.
Парижане являются действующими чемпионами французской Лиги 1. В завершившейся кампании команда Томаса Тухеля финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 91 очко в 38 матчах. Для «ПСЖ» этот титул стал вторым кряду и восьмым в истории.
Посмотреть статистику игроков французского первенства в минувшем сезоне можно на «Чемпионате».
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