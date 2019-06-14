Хави, Рауль, Вальдес и Х. Алонсо получили тренерские лицензии

Известные в прошлом футболисты Хави, Виктор Вальдес, Рауль и Хаби Алонсо стали обладателями тренерских лицензий УЕФА Pro, сообщает Sport.es.



По информации источника, тренерские лицензии получили также Хоан Капдевила, Жулио Баптиста, Эстебан Камбьяссо и Альберт Риера.



Ранее Хави был назначен на пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд». Испанец заключил тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года. При этом экс-футболист заявил, что хотел бы в будущем поработать в качестве наставника в «Барселоне». Хаби Алонсо, ранее игравший в «Реале», «Ливерпуле» и «Баварии», на данный момент является тренером второй команды «Реала Сосьедад», а Рауль работает с резервной командой мадридского «Реала».

Хави утверждён в качестве главного тренера «Аль-Садд»