Хави, Рауль, Вальдес и Х. Алонсо получили тренерские лицензии
Известные в прошлом футболисты Хави, Виктор Вальдес, Рауль и Хаби Алонсо стали обладателями тренерских лицензий УЕФА Pro, сообщает Sport.es.
По информации источника, тренерские лицензии получили также Хоан Капдевила, Жулио Баптиста, Эстебан Камбьяссо и Альберт Риера.
Ранее Хави был назначен на пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд». Испанец заключил тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года. При этом экс-футболист заявил, что хотел бы в будущем поработать в качестве наставника в «Барселоне». Хаби Алонсо, ранее игравший в «Реале», «Ливерпуле» и «Баварии», на данный момент является тренером второй команды «Реала Сосьедад», а Рауль работает с резервной командой мадридского «Реала».
Хави утверждён в качестве главного тренера «Аль-Садд»
- 14 июня 2019
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