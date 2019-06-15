Клубы из Германии и Франции проявляют интерес к Кабаю

Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай может вернуться в Европу. 33-летним игроком интересуется клубы французской Лиги 1, гельзенкирхенский «Шальке-04» и ещё одна команда из Германии, сообщает L'Équipe.

В июле 2018 года Кабай подписал двухлетний контракт с клубом «Аль-Наср» из ОАЭ, но уже через пол года стороны разорвали сотрудничество. С тех пор хавбек находится без команды.

До перехода в «Аль-Наср» Йоан выступал за «Кристал Пэлас», «ПСЖ», «Ньюкасл Юнайтед» и «Лилль». В активе футболиста три титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и два Кубка французской лиги.

В сезоне-2017/18 Кабай помог «Кристал Пэлас» в 31 матче английской Премьер-Лиги. Полузащитник отметился одной результативной передачей.