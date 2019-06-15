Джано: медосмотр прошёл отлично
Грузинский полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе кратко подвёл итоги предсезонного медицинского обследования.
«Медосмотр прошёл отлично», — передаёт слова Ананидзе корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
26-летний Ананидзе является воспитанником «Спартака». В первой половине минувшего сезон он провёл пять матчей за красно-белых в Российской Премьер-Лиге и стал автором одной результативной передачи. В зимнее трансферное окно хавбек на правах аренды перешёл в «Крылья Советов». В составе самарского клуба футболист принял участие в восьми матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Нынешний контракт хавбека со «Спартаком» действителен до лета 2021 года.
Джано: хочу доказать, что заслуживаю играть в «Спартаке», надеюсь, шанс дадут
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