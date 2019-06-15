Суарес: Аргентина — претендент на победу в Кубке Америки из-за Месси

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы своей команды, а также сборной Аргентины на победу в Кубке Америки-2019.

«У нас есть игроки, чтобы бороться за Кубок Америки. Мы являемся претендентами на трофей. Все сборные уважают Уругвай, так как мы чаще всех выигрывали турнир. Очевидно, что Аргентина также является претендентом, потому что у них лучший игрок в мире (Месси)», — приводит слова Суареса Sport.es.

Напомним, Кубок Америки проходит в Бразилии. В стартовом матче турнира хозяева разгромили Боливию со счётом 3:0.

Аргентина попала в группу В и сыграет с национальными командами Колумбии, Парагвая и Катара. Уругвай выступит в группе С. Соперниками уругвайцев станут Чили, Эквадор и Япония.